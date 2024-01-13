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Ізраїль на шляху до перемоги у війні з ХАМАС, - Нетаньяху

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ніхто не зупинить Ізраїль у війні проти терористичної організації ХАМАС.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Те, що сталося 7 жовтня, більше не повториться", - пообіцяв прем'єр, маючи на увазі руйнівний наступ терористичного угруповання, що править у Секторі Газа, три місяці тому.

Нетаньяху стверджує, що оновлення бюджету на 2024 рік, яке буде винесено на завтрашнє голосування, "дасть змогу продовжити війну".

"Ми перебуваємо на шляху до перемоги і не зупинимося, поки не доб'ємося перемоги. Ми не підемо на компроміс і не зупинимося", - заявив він. 

За словами прем'єра, раніше цього тижня він сказав держсекретареві США Ентоні Блінкену: "Це не тільки наша війна, а й ваша війна".

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.

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НетаньяхуХАМАСІзраїльСектор Газа