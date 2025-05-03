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Ізраїль розсилає тисячі повісток. Країна почне новий наступ у Газі, - ЗМІ

Фото: резервісти замінять солдатів регулярної армії, які очолять наступ у Газі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Військові в Ізраїлі розіслали повістки про призов тисячам резервістів, щоб розширити свій наступ у Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Резервісти будуть розміщені на кордоні Ізраїлю з Ліваном і на окупованому Західному березі, замінивши солдатів регулярної армії, які очолять новий наступ у Газі.

Однак від військових поки що не було коментарів. Перед цим канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю оголосила, що Біньямін Нетаньяху переносить свій візит до Азербайджану, запланований на 7-11 травня. Там послалися на останні події в Газі та Сирії.

Також там не оголосили нову дату візиту. Очікувалося, що Нетаньягу зустрінеться з президентом Ільхамом Алієвим.

Що передувало

Нагадаємо, кілька годин тому Bloomberg писало, що Ізраїль готується розширити свою військову операцію в Газі, і це може статися протягом кількох днів. Також анонсувалося, що країна почне призов десятків тисяч резервістів.

За словами джерела видання, рішення про розширення наземної операції було ухвалено після засідання кабінету безпеки прем'єр-міністр Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в п'ятницю.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ІзраїльСектор Газа