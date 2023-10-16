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Ізраїль розпорядився евакуювати села поблизу кордону з Ліваном

Понеділок 16 жовтня 2023 18:00
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Ізраїль розпорядився евакуювати села поблизу кордону з Ліваном Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльський уряд віддав наказ про евакуацію 28 сіл на півночі країни в радіусі двох кілометрів від кордону з Ліваном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Реалізація плану була схвалена міністром оборони Йоавом Галлантом", - ідеться у спільній заяві міністерства оборони Ізраїлю та Армії оборони Ізраїлю.

При цьому наголошується, що деякий час тому Північне командування поінформувало голів місцевих органів влади про ухвалене рішення.

"План буде здійснюватися головами місцевих муніципалітетів, Міністерством внутрішніх справ і Національним управлінням з надзвичайних ситуацій (NEMA) Міністерства оборони", - йдеться в повідомленні.

До плану з евакуації включено 28 населених пунктів.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль з боку Сектора Газа. Бойовики захопили заручників, убили тисячі цивільних і взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль заявив про "стан війни" і початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС через смертельний напад на єврейське цивільне населення з часів Голокосту.

Сьогодні ЗМІ повідомляли про нібито погодження припинення вогню у Секторі Газа. При цьому Ізраїль це заперечив, заявивши, що на півдні Сектора Газа продовжується проведення військової операції.

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