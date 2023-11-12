Ізраїль розглядає довгостроковий план розвитку Сектору Газа, - посол у США

Про це заявив посол Ізраїлю у США Майкл Херцог, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми виходимо з того, що палестинці повинні будуть самі керувати собою. Яка буде конкретна роль Палестинської автономії, ще належить з'ясувати, оскільки всі розуміють, що ПА в її нинішньому складі навряд чи зможе керувати Рамаллою. І вже точно не Газою", - заявив він.

За словами Герцога, Палестинська автономія має бути реформована.

Він також додав, що Ізраїль не зацікавлений в окупації або управлінні Газою, підкресливши, що головним пріоритетом є забезпечення безпеки.

"Ми перебуваємо в Газі не для того, щоб окупувати Газу або керувати нею. Ми перебуваємо там для того, щоб перемістити військову загрозу ХАМАСу проти Ізраїлю та їхню спроможність відновити потенціал і наносити удари знову і знову, як вони кажуть, що хотіли б це зробити. Такий наш намір", - сказав Герцог.

Він зазначив, що Ізраїль "дуже цілеспрямовано" проводить операції в Газі.

"Люди повинні розуміти, що Газа - це найбільший терористичний комплекс у всьому світі з більш ніж 500 кілометрами терористичних тунелів. ... Ми не нападаємо на населення", - підкреслив посол.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторону.

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