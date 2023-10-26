Ізраїль продовжить наземні рейди у Секторі Газа, - представник ЦАХАЛу

За його словами, рейди будуть проводитися "і сьогодні вночі, і найближчими днями вони триватимуть із ще більшою силою".

Він також додав, що ЦАХАЛ продовжує завдавати "масованих ударів" по Сектору Газа "з повітря і моря", приділяючи особливу увагу знищенню високопоставлених членів ХАМАС і тих, хто брав участь у масових убивствах 7 жовтня.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня на територію Ізраїлю вторглися бойовики ХАМАС. Вони атакували як військових, так і мирних жителів, унаслідок чого було багато жертв серед цивільних.

У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію. У її рамках по місцях дислокації бойовиків вже завдали низки ударів. Також сьогодні, 26 жовтня, Ізраїль провів рейд на територію Сектору Газа, військові застосовували для цього танки.

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