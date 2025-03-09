Ізраїль припиняє постачання електроенергії в Газу, щоб посилити тиск на ХАМАС

"Ми задіємо всі доступні нам інструменти, щоб усі заручники повернулися, і ми гарантуємо, що ХАМАС не опиниться в Газі "наступного дня", - заявив Коен у відеозверненні.

Як пише видання, офіс міністра енергетики розповсюдив лист, надісланий в IES, з вимогою припинити продаж електроенергії газовим електростанціям.

Цей крок було зроблено після того, як Ізраїль оголосив про припинення ввезення товарів у Газу через відмову ХАМАС прийняти пропозицію про продовження початкового етапу угоди про припинення вогню і звільнення заручників. Крім того, Ізраїль пригрозив додатковими наслідками і відновленням військових дій.

Раніше минулого тижня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що готовий посилити тиск і не виключає повного вимкнення електроенергії в Газі, якщо ХАМАС не піде на поступки в переговорах про звільнення заручників і закінчення війни.