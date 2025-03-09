Израиль прекращает поставки электроэнергии в Газу, чтобы усилить давление на ХАМАС

Министр энергетики Израиля Эли Коэн поручил Израильской электрической корпорации (IES) немедленно отключить подачу электроэнергии в Газу. Таким образом, он пытается усилить давление на анклав, где по-прежнему удерживаются 59 заложников, похищенных в Израиле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"Мы задействуем все доступные нам инструменты, чтобы все заложники вернулись, и мы гарантируем, что ХАМАС не окажется в Газе "на следующий день", - заявил Коэн в видеообращение.
Как пишет издание, офис министра энергетики распространил письмо, отправленное в IES, с требованием прекратить продажу электроэнергии газским электростанциям.
Этот шаг был предпринят после того, как Израиль объявил о прекращении ввоза товаров в Газу из-за отказа ХАМАС принять предложение о продлении первоначального этапа соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Кроме того, Израиль пригрозил дополнительными последствиями и возобновлением военных действий.
Ранее на прошлой неделе, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов усилить давление не исключает полного отключения электроэнергии в Газе, если ХАМАС не пойдет на уступки в переговорах об освобождении заложников и окончании войны.
Напомним, вчера агентство Reuters писало, что Израиль и ХАМАС готовятся к следующему этапу переговоров о продлении прекращении огня в Газе. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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