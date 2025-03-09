Израиль прекращает поставки электроэнергии в Газу, чтобы усилить давление на ХАМАС

"Мы задействуем все доступные нам инструменты, чтобы все заложники вернулись, и мы гарантируем, что ХАМАС не окажется в Газе "на следующий день", - заявил Коэн в видеообращение.

Как пишет издание, офис министра энергетики распространил письмо, отправленное в IES, с требованием прекратить продажу электроэнергии газским электростанциям.

Этот шаг был предпринят после того, как Израиль объявил о прекращении ввоза товаров в Газу из-за отказа ХАМАС принять предложение о продлении первоначального этапа соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Кроме того, Израиль пригрозил дополнительными последствиями и возобновлением военных действий.

Ранее на прошлой неделе, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов усилить давление не исключает полного отключения электроэнергии в Газе, если ХАМАС не пойдет на уступки в переговорах об освобождении заложников и окончании войны.