UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ізраїль припиняє подачу електроенергії до сектору Газа

Фото: міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац (facebook.com/katzisraellikud)
Автор: Данило Крамаренко

Ізраїльська сторона на тлі нападу терористів ХАМАС припиняє подачу електроенергії до сектору Газа. При тому, що на нього припадає більше половини постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра енергетики Ісраеля Каца.

"Я підписав наказ, який наказує електроенергетичній компанії припинити подачу електроенергії в сектор Газа. Того, що було, не буде", - зазначив він.

Зазначимо, сектор Газа отримує електроенергію з трьох джерел: 63% з Ізраїлю, 14% з Єгипту та 23% - своє виробництво. Незважаючи на те, що останнім часом електроенергія з Ізраїлю подавалася без перебоїв, відключення світла там звичне явище. Справа в тому, що регіон відчуває дефіцит у розмірі 140 МВт, і пропозиція не покриває попит. 

 

Нагадаємо, станом на вечір 7 жовтня ізраїльські війська повернулися до південних прикордонних міст, які захоплювали терористи ХАМАС.

Внаслідок ранкових та денних атак загинули десятки та постраждали сотні ізраїльтян. Армія оборони завдала ударів у відповідь по об'єктах у Секторі Газа.

Докладніше - в онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльСектор Газа