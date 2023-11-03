Ізраїль припинив інформувати Росію про свої атаки у Сирії, - Bloomberg

Так, 30 жовтня ізраїльські військові літаки бомбардували сирійську військову базу в південній провінції Дараа. За словами осіб, знайомих із ситуацією, Ізраїль розкидав листівки, які попереджають сирійські війська про те, щоб вони не дозволяли Ірану та його довіреним особам діяти поблизу кордону з Ізраїлем.

Незадовго до того Ізраїль завдав удару по складу зброї на великій сирійській базі на півдні країни, де разом із сирійськими силами розміщені іранські офіцери та бойовики її довіреної організації "Хезболла".

За словами свідків, внаслідок атаки загинуло понад десяток сирійських солдатів та офіцерів. Ізраїльські військові літаки також вразили радари повітряного спостереження на найближчому об'єкті.

"Члени російської військової поліції час від часу присутні на об'єкті поруч з цією базою. Невідомо, чи були вони там, коли Ізраїль завдав удару. Сирійські військові визнали обидві атаки", - пише видання та додає, що Ізраїль не інформував Росію про ці атаки наперед.

Bloomberg зазначає, що Ізраїль і Росія обидва вигравали від того, що перший попереджав про свої дії. П’ять років тому російський диктатор Володимир Путін обіцяв ізраїльському прем’єру Біньяміну Нетаньягу, що не дозволить Ірану і "Хезболлі" осісти на південному заході Сирії, біля Голанських висот.

Але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Москва стала ближче до Ірану, погіршуючи стосунки з Тель-Авівом. Війна Ізраїлю з ХАМАСом, який контролює Газу і також отримує підтримку від Ірану, та тісне партнерство між Ізраїлем і США ще більше роз’єднали їх.