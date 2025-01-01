Ізраїль пригрозив потужними обстрілами Сектору Газа, якщо ХАМАС не звільнить заручників

"Якщо ХАМАС найближчим часом не дозволить звільнити ізраїльських заручників із Гази, незважаючи на готовність Ізраїлю піти на далекосяжні компроміси відповідно до принципів, викладених президентом США, і продовжить обстріл ізраїльських громад, він отримає удари сили, якої давно не бачили в Газі", - заявив Кац.

Як повідомляється, минулої ночі ХАМАС випустив дві ракети по місту Нетівот. Жертв та руйнувань не було.

"ЦАХАЛ активізує свою діяльність проти терористичних угрупувань у Газі до звільнення заручників і ліквідації ХАМАС", - зазначив міністр.

Він також закликав жителів Сектору Газа повстати проти терористів ХАМАС, які використовує їх як живий щит, і добитися звільнення заручників, щоб запобігти стражданням і припинити війну.