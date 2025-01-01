Ізраїль пригрозив потужними обстрілами Сектору Газа, якщо ХАМАС не звільнить заручників

Ізраїль завдасть "ударів, яких давно не було в Секторі Газа", якщо терористичне угруповання ХАМАС не звільнить заручників, яких утримувала останні 14 місяців, і не припинить ракетні обстріли.
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Якщо ХАМАС найближчим часом не дозволить звільнити ізраїльських заручників із Гази, незважаючи на готовність Ізраїлю піти на далекосяжні компроміси відповідно до принципів, викладених президентом США, і продовжить обстріл ізраїльських громад, він отримає удари сили, якої давно не бачили в Газі", - заявив Кац.
Як повідомляється, минулої ночі ХАМАС випустив дві ракети по місту Нетівот. Жертв та руйнувань не було.
"ЦАХАЛ активізує свою діяльність проти терористичних угрупувань у Газі до звільнення заручників і ліквідації ХАМАС", - зазначив міністр.
Він також закликав жителів Сектору Газа повстати проти терористів ХАМАС, які використовує їх як живий щит, і добитися звільнення заручників, щоб запобігти стражданням і припинити війну.
Нагадаємо, 26 грудня ХАМАС та Ізраїль обмінялися звинуваченнями у затримці припинення вогню, про що було домовлено раніше. Бойовики заявили, що Ізраїль висунув додаткові умови, а ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу звинуватив угруповання у відході від уже досягнутих домовленостей.
А сьогодні, 1 січня, терористичне угрупування ХАМАС запустило ракети з Сектору Газа по південних районах Ізраїлю.
За даними МОЗ Ізраїлю, заручники, яких утримували в Газі, зазнавали тортур. Зокрема, сексуального та психологічного насильства, голодування, опіків і відсутності медичної допомоги.
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