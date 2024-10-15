Ізраїль посилює тиск і присутність на півночі Гази, - Reuters

Агентство пише, що Джабалія вже близько 10 днів знаходиться у центрі наступу Ізраїлю. Наразі військові оточили табір та направили танки до найближчих міст Бейт-Лахія та Бейт-Ханун із заявленою метою знищити бойовиків ХАМАС, які намагаються там перегрупуватися.

Reuters уточнює, що Джабалія є домом для одного із восьми історичних таборів біженців у Газі. Але оскільки операція триває, люди опинилися між вимогами Ізраїлю переселитися на південь і закликами ХАМАС не залишати табір, оскільки це надто ризиковано.

Управління ООН з прав людини заявило, що ізраїльські військові, судячи з усього, "повністю відрізають північну частину Гази від решти Сектору Газа".

"Відділення північної частини Гази викликає додаткові побоювання щодо того, що Ізраїль не має наміру дозволяти мирним жителям повертатися до своїх будинків, а неодноразові заклики до всіх палестинців залишити північну частину Гази викликають серйозне занепокоєння щодо масштабного примусового переміщення цивільного населення", - йдеться у заяві.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що накази про евакуацію були спрямовані на відокремлення бойовиків ХАМАС від мирного населення. Крім того, вони заперечували існування будь-якого систематичного плану із зачистки мирних жителів від Джабалії чи інших північних районів.

Як пише Reuters, операція підкреслила, наскільки нестерпним стало життя мирних жителів Гази, оскільки бойові дії перемістилися з однієї частини анклаву до іншої.

Палестинські медики повідомили, що у понеділок у Джабалії в результаті танкового обстрілу загинули десять людей, серед яких були жінки та діти, і 40 отримали поранення. Ще вісім людей загинули внаслідок іншого інциденту в районі Шейх-Радван міста Газа. Ізраїльські військові у відповідь заявили, що інцидент розслідується.

"Армія оборони Ізраїлю спрямовує свої удари та операції лише проти терористичних об'єктів та бойовиків і не націлюється на цивільні об'єкти та цивільних осіб", - йдеться у їхній заяві.

У свою чергу, ООН описала жахливі умови, в яких виявилося громадянське населення, яке залишилося в Джабалії. Там зазначили, що понад 50 000 людей були змушені залишити свої будинки, а колодязі з водою, пекарні, медичні пункти та притулки були закриті. У понеділок генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив рівень жертв серед цивільного населення на півночі Гази.

Тим часом, представник Ради національної безпеки Білого дому сказав, що Ізраїль зобов'язаний зробити більше для того, щоб палестинські громадяни не постраждали від ізраїльських атак на ХАМАС.