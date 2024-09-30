Ізраїль попередив США про "обмежені наземні операції" в Лівані, - Держдеп

Що передувало

Нагадаємо, за останні кілька тижнів війна між Ізраїлем та "Хезболлою" загострилася. Зокрема, Армія оборони Ізраїлю завдала кілька точних ударів Бейруту. Були ліквідовані лідер Хезболли Хасан Насралла та голова Оперативного підрозділу "Хезболли" і командир елітних сил "Радван" Ібрагім Акіл.

Ситуація загострилася після того, як міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив про нову фазу війни та зміщення фокусу на північ, де країні загрожують бойовики "Хезболли".

Сьогодні, 30 вересня, видання The Wall Street Journal писало, що вторгнення ізраїльських військ на територію Лівану може розпочатися вже цього тижня.

При цьому Ізраїль створив закриту військову зону в районі трьох населених пунктів, які перебувають на кордоні з Ліваном.

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