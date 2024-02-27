Ізраїль планує передати Україні механізми попередження ракетних ударів, - постпред в ООН

Нагадаємо, Окружний суд у Тель-Авіві ухвалив рішення щодо спрощення умов перебування українських біженців в Ізраїлі. Згідно з новим правилом, усім біженцям з України мають відкрити візи типу 2А5. Це надасть право на працевлаштування, медичне страхування та відкриття банківських рахунків. Візи нададуть строком до 31 грудня 2024 року з можливістю подовження.

Отримати візу типу 2А5 можуть українці, які знаходяться в Ізраїлі та підпадають під дію директиви про колективний захист. Візи повинні бути видані не пізніше 3 березня 2024 року, а українські громадяни можуть звернутись до відділень Управління у справах народонаселення та імміграції для отримання згаданих віз.

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