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Ізраїль планує передати Україні механізми попередження ракетних ударів, - постпред в ООН

Фото: Ізраїль планує передати Україні механізми попередження ракетних ударів (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Ізраїль працює над переданням Україні механізмів раннього попередження про ракетні удари та атаки безпілотних апаратів.

Про це сказав Представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Генеральної Асамблеї ООН.

Він також зазначив, що в перший тиждень після початку вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Ізраїль надіслав Україні понад 100 тонн гуманітарного обладнання. Крім того, "сотні українців отримали лікування в ізраїльських лікарнях та центрах реабілітації".

Крім того, ізраїльський дипломат заявив, що Іран постачає Росії безпілотники, які використовуються в конфлікті на території України.

Нагадаємо, Окружний суд у Тель-Авіві ухвалив рішення щодо спрощення умов перебування українських біженців в Ізраїлі. Згідно з новим правилом, усім біженцям з України мають відкрити візи типу 2А5. Це надасть право на працевлаштування, медичне страхування та відкриття банківських рахунків. Візи нададуть строком до 31 грудня 2024 року з можливістю подовження.

Отримати візу типу 2А5 можуть українці, які знаходяться в Ізраїлі та підпадають під дію директиви про колективний захист. Візи повинні бути видані не пізніше 3 березня 2024 року, а українські громадяни можуть звернутись до відділень Управління у справах народонаселення та імміграції для отримання згаданих віз.

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