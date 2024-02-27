Израиль планирует передать Украине механизмы предупреждения ракетных ударов, - постпред в ООН

Израиль работает над передачей Украины механизмов раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотных аппаратов.
Об этом сказал Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Генеральной Ассамблеи ООН.
Он также отметил, что в первую неделю после начала вторжения России в Украину в феврале 2022 Израиль прислал Украине более 100 тонн гуманитарного оборудования. Кроме того, "сотни украинцев получили лечение в израильских больницах и центрах реабилитации".
Кроме того, израильский дипломат заявил, что Иран поставляет России беспилотники, которые используются в конфликте на территории Украины.
Напомним, Окружной суд в Тель-Авиве принял решение об упрощении условий пребывания украинских беженцев в Израиле. Согласно новому правилу всем беженцам из Украины должны открыть визы типа 2А5. Это предоставит право на трудоустройство, медицинское страхование и открытие банковских счетов. Визы будут предоставлены сроком до 31 декабря 2024 года с возможностью продления.
Получить визу типа 2А5 могут находящиеся в Израиле украинцы и подпадающие под действие директивы о коллективной защите. Визы должны быть выданы не позднее 3 марта 2024, а украинские граждане могут обратиться в отделения Управления по делам народонаселения и иммиграции для получения упомянутых виз.
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