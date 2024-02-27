Ізраїль планує передати Україні механізми попередження ракетних ударів, - постпред в ООН

Ізраїль працює над переданням Україні механізмів раннього попередження про ракетні удари та атаки безпілотних апаратів.

Про це сказав Представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Генеральної Асамблеї ООН.

Він також зазначив, що в перший тиждень після початку вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Ізраїль надіслав Україні понад 100 тонн гуманітарного обладнання. Крім того, "сотні українців отримали лікування в ізраїльських лікарнях та центрах реабілітації". Крім того, ізраїльський дипломат заявив, що Іран постачає Росії безпілотники, які використовуються в конфлікті на території України.