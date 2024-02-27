Израиль планирует передать Украине механизмы предупреждения ракетных ударов, - постпред в ООН

Израиль работает над передачей Украины механизмов раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотных аппаратов.

Об этом сказал Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

Он также отметил, что в первую неделю после начала вторжения России в Украину в феврале 2022 Израиль прислал Украине более 100 тонн гуманитарного оборудования. Кроме того, "сотни украинцев получили лечение в израильских больницах и центрах реабилитации". Кроме того, израильский дипломат заявил, что Иран поставляет России беспилотники, которые используются в конфликте на территории Украины.