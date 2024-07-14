Ізраїль підтвердив ліквідацію одного із організаторів нападу ХАМАС

Що відомо про Рафаа Саламе

За даними Армії оборони Ізраїлю, Рафаа Саламе приєднався до ХАМАС на початку 1990-х років і пізніше був призначений командувачем батальйону "Аль-Карара" бригади Хан-Юніс.

Як стверджує ЦАХАл, він "зіграв значну роль" у викраденні солдата ізраїльської армії Гілада Шилата у 2006 році, а під час війни 2014 року командував "бойовою підтримкою та оборонними планами" ХАМАСу.

За даними військових, у 2016 році він змінив Мохаммеда Сінвара, брата лідера ХАМАС у Газі Ях'ї Сінвара, на посаді командувача бригади Хан-Юніс.

В Армії оборони Ізраїлю додають, що окрім численних ракетних обстрілів Ізраїлю він також командував двома тунелями, які були атаковані під час війни у травні 2021 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за інформацією видання Associated Press, під час спроби Ізраїлю ліквідувати командира ХАМАСу в Газі загинули 90 палестинців.

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