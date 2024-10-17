Ізраїль підтвердив ліквідацію лідера ХАМАС

"Ях'я Сінвар, лідер терористичної організації ХАМАС, відповідальний за планування і вчинення різанини 7 жовтня, був ліквідований", - повідомив ЦАХАЛ.

За даними армії Ізраїлю, вчора солдати ЦАХАЛу з Південного командування ліквідували Ях'ю Сінвара. Це сталось під час операції на півдні сектору Гази.

"Ях'я Сінвар спланував і здійснив різанину 7 жовтня, пропагував свою вбивчу ідеологію як до, так і під час війни, і відповідальний за вбивства і викрадення багатьох ізраїльтян", - додали військові.

В ЦАХАЛ повідомили, що Ях'я Сінвар був ліквідований після того, як останній рік переховувався за цивільним населенням Гази та в тунелях ХАМАС у Секторі Газа.