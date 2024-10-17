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Израиль подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС

Фото: Израиль подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министр иностранных дел Израэль Кац подтвердил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован. Израиль подчеркнул, что он был ответственен за атаку 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ и The Times of Israel.

"Яхья Синвар, лидер террористической организации ХАМАС, ответственный за планирование и совершение резни 7 октября, был ликвидирован", - сообщил ЦАХАЛ.

По данным армии Израиля, вчера солдаты ЦАХАЛ из Южного командования ликвидировали Яхью Синвара. Это произошло во время операции на юге сектора Газа.

"Яхья Синвар спланировал и осуществил резню 7 октября, пропагандировал свою убийственную идеологию как до, так и во время войны, и ответственен за убийства и похищения многих израильтян", - добавили военные.

В ЦАХАЛ сообщили, что Яхья Синвар был ликвидирован после того, как последний год прятался за гражданским населением Газы и в туннелях ХАМАС в Секторе Газа.

"Это большое военное и моральное достижение для Израиля и победа для всего свободного мира против оси зла радикального ислама во главе с Ираном", - подчеркнул министр иностранных дел Израиля Израиль Кац.

Кац также подчеркнул, что убийство "создает возможность" для немедленного вывода заложников и создания Газы, свободной от ХАМАС и контроля Ирана.

"Израиль сейчас как никогда нуждается в вашей поддержке и помощи, чтобы вместе продвигать эти важные цели", - подытожил он.

 

Напомним, что 7 октября прошлого года ХАМАС совершил широкомасштабную атаку на Израиль, ставшую одним из самых смертоносных дней в истории страны.

Боевики ХАМАС проникли на юг Израиля из сектора Газа, выпустив тысячи ракет и прорвав израильскую пограничную оборону. Израиль в ответ объявил о начале операции "Железные мечи" и начал военные действия против террористов в секторе Газа.

Подробнее о том, что известно о лидере ХАМАС Синвара, можно узнать в материале РБК-Украина

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