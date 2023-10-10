Ізраїль переходить у повноцінний наступ на Газу, - міністр оборони

Ізраїль переходить у повноцінний наступ на Газу, а терористи з ХАМАСа пошкодують про цей момент.
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Я зняв усі обмеження, ми відновили контроль над територією і переходимо до повноцінного наступу", - сказав Галлант військам на кордоні із сектором Гази.
Він додав, що у військових буде можливість змінити реальність
"ХАМАС хотів змін у секторі Газа, він зміниться на 180 градусів порівняно з тим, що він думав", - каже Галлант.
Міністр додав, що ХАМАС пошкодує про цей момент, а Газа ніколи не повернеться до того, що було. Також він сказав, що хто б не прийшов обезголовлювати, вбивати жінок, які пережили Голокост, Ізраїль знищить ворогів усіма силами і без компромісів.
Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та почали вбивати та викрадати як військових, так і мирних мешканців.
Терористи також публікували жахливі відео своїх знущань з цивільних у мережі.
При цьому вчора, 9 жовтня, один з представників ХАМАС пригрозив, що за кожен удар по сектору Газа без попередження вони страчуватимуть одного з полонених мирних ізраїльтян.
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