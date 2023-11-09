Ізраїль передумав про продаж танків Merkava. Україна може не отримати Т-80УД від Кіпру

У публікації використовувалися матеріали Ізраїльської служби новин N12, видання Haaretz та Defence Express.

Законсервовані Merkava підуть у новий батальйон

Ізраїльські військові заявили про намір створити новий танковий резервістський батальйон учора, 8 листопада. Зазначається, що він складатиметься з добровольців, які служили у розформованих раніше танкових частинах.

Вже призначено командира нового батальйону, що отримав назву "Оф Холь" (у перекладі означає "Фенікс").

У ЦАХАЛ уточнили для N12, що законсервовані та виставлені на продаж танки Merkava Mk.3 складуть озброєння батальйону. Скільки для цього візьмуть танки - не уточнюється.

"Меркава" міг купити Кіпр, а свої Т-80УД передати Україні

Зауважимо, що влітку з'явилися повідомлення про плани Ізраїлю продати понад двісті танків Merkava Mk2 та Mk3 неназваним європейським країнам. У Міноборони Ізраїлю у червні розповіли журналістам, що угода перебуває на фінальній стадії.

Пізніше видання Haaretz писало, що саме Кіпр обмірковує можливість закупівлі в Ізраїлю Merkava, а свої старі радянські танки - передати Україні як допомогу.

Як зазначається у відкритих джерелах, армія Кіпру має 82 танки Т-80. Це танк з єдиною газотурбінною силовою установкою, перший у світі основний танк із вбудованим протиснарядним динамічним захистом. Танк Т-80УД із дизельним двигуном випускався у Харкові.

Що відомо про танк Merkava

Танк обладнаний двигуном AVDS-1790-5A та трансмісією CD-850-6B американського виробництва, які були доопрацьовані ізраїльськими фахівцями.

Танки Merkava Mk2 були виведені в резерв та бази зберігання у 2016 році. Частину планували переробити на бронетранспортери. Тим часом Mk3 сьогодні є наймасовішим танком в армії оборони Ізраїлю.

Згідно з відкритими джерелами, Ізраїль має:

580 одиниць Merkava Mk2;

780 одиниць Merkava Mk3.

Як зазначає Defence Express, з огляду на плани задіяти танки "Меркава" в новому батальйоні, Тель-Авів, ймовірно, поставив на паузу історію, в рамках 200 танків Merkava модифікацій Mark II і Mark III мали бути поставлені в Марокко та Кіпр.

Додамо, що за даними The Military Balance 2023, на складах зберігання ЦАХАЛ на початок 2023 року було близько 700 танків типу Merkava MkIII та приблизно 200 танків Merkava MkIV.