Ізраїль перебуває на піку бойових дій після просування через околиці міста Газа, - Нетаньяху

За його словами, ізраїльські війська пройшли через околиці міста Газа.

"Ми перебуваємо на піку битви. Ми досягли вражаючих успіхів і пройшли околиці міста Газа. Ми просуваємося вперед", - заявив він.

При цьому ізраїльський прем'єр заявив про "вражаючі успіхи" ЦАХАЛу.

"Сьогодні з нашими бійцями на полі бою. У нас дуже вражаючі успіхи, ми вже більше, ніж околиці міста Газа. Ми просуваємося вперед. Ніщо нас не зупинить. Ми будемо рухатися вперед. Ми будемо наступати і перемагати", - додав Нетаньяху.

Наземна операція Ізраїлю

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали своє вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів.

У відповідь Тель-Авів оголосив операцію проти бойовиків. У її рамках минулого тижня ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

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