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Израиль находится на пике боевых действий после продвижения через окраины города Газа, - Нетаньяху

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Израильские войска находятся на пике боевых действий после продвижения через окраины города Газа.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, израильские войска прошли через окраины города Газа. 

"Мы находимся на пике битвы. Мы добились впечатляющих успехов и прошли окраины города Газа. Мы продвигаемся вперед", - заявил он. 

При этом израильский премьер заявил о "впечатляющих успехах" ЦАХАЛа. 

"Сегодня с нашими бойцами на поле боя. У нас очень впечатляющие успехи, мы уже больше, чем окраины города Газа. Мы продвигаемся вперед. Ничто нас не остановит. Мы будем двигаться вперед. Мы будем наступать и побеждать", - добавил Нетаньяху. 

Наземная операция Израиля

В начале октября боевики ХАМАС начали свое вторжение в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей.

В ответ Тель-Авив объявил операцию против боевиков. В ее рамках на прошлой неделе ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

Согласно данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

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НетаньяхуИзраильСектор Газа