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Ізраїль обрав бік України та засудив агресію РФ, - посол

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Тель-Авів, Вівторок 04 жовтня 2022 12:18
Ізраїль обрав бік України та засудив агресію РФ, - посол Фото: посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Руслан Гаращенко

Ізраїль обрав бік, коли однозначно засудив агресію Росії. Тель-Авів постачає гумодопомогу і готовий надалі брати участь у відновленні України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав посол Ізраїлю у Києві Міхаель Бродський.

"Ізраїль обрав бік, коли однозначно засудив агресію Росії та підтримав Україну. Ізраїль постачає велику гуманітарну допомогу, приймає у себе поранених і готовий надалі брати участь у відновленні України", - сказав він.

При цьому посол, натякаючи на постачання зброї, зазначив, що є червоні лінії, про які в Україні знають.

"Це не забаганка Ізраїлю, а турбота про життя та безпеку власних громадян та небажання відкривати ще один фронт з терористичними організаціями чи Іраном", - пояснив дипломат.

Бродський підкреслив, що те, що відбувається в Україні, - це колосальна трагедія, насамперед України та народів, які її населяють.

Нагадаємо, після проведення Росією псевдореферендумів на захоплених територіях України, в Ізраїлі заявили, що не визнають анексію чотирьох областей.

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