Израиль выбрал сторону Украины и осудил агрессию РФ, - посол

Израиль выбрал сторону, когда однозначно осудил агрессию России. Тель-Авив поставляет гумпомощь и готов в дальнейшем участвовать в восстановлении Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский.

"Израиль выбрал сторону, когда однозначно осудил агрессию России и поддержал Украину. Израиль поставляет обширную гуманитарную помощь, принимает у себя раненых и готов в дальнейшем участвовать в восстановлении Украины", - сказал он.

При этом посол, намекая на поставки оружия, отметил, что существуют красные линии, о которых в Украине знают.

"Это не прихоть Израиля, а забота о жизни и безопасности собственных граждан и нежелание открывать еще один фронт с террористическими организациями или Ираном", - объяснил дипломат.

Бродский подчеркнул, что происходящее в Украине - это колоссальная трагедия, прежде всего Украины и народов, которые ее населяют.