Израиль выбрал сторону Украины и осудил агрессию РФ, - посол
Израиль выбрал сторону, когда однозначно осудил агрессию России. Тель-Авив поставляет гумпомощь и готов в дальнейшем участвовать в восстановлении Украины.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский.
"Израиль выбрал сторону, когда однозначно осудил агрессию России и поддержал Украину. Израиль поставляет обширную гуманитарную помощь, принимает у себя раненых и готов в дальнейшем участвовать в восстановлении Украины", - сказал он.
При этом посол, намекая на поставки оружия, отметил, что существуют красные линии, о которых в Украине знают.
"Это не прихоть Израиля, а забота о жизни и безопасности собственных граждан и нежелание открывать еще один фронт с террористическими организациями или Ираном", - объяснил дипломат.
Бродский подчеркнул, что происходящее в Украине - это колоссальная трагедия, прежде всего Украины и народов, которые ее населяют.
Напомним, после проведения Россией псевдореферендумов на захваченных территориях Украины, в Израиле заявили, что не признают аннексию четырех областей.
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