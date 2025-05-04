Ізраїль може посилити наступ у Газі перед візитом Трампа в регіон, - Bloomberg

За словами двох ізраїльських чиновників, нові наземні операції, ймовірно, включатимуть у себе взяття під контроль додаткових територій, не вдаючись до повної облоги.

Також представник "ЦАХАЛу" розповів, що тисячі солдатів-резервістів Ізраїлю отримали повістки про призов перед сьогоднішнім засіданням кабінету безпеки.

Ізраїльський уряд розглядає свою останню операцію в Газі, включно зі збільшенням чисельності військ, у поєднанні з тиском США на регіональних гравців перед візитом Трампа, як можливість змусити ХАМАС здатися і, можливо, підвищити шанси на припинення вогню.

Крім того, уряд Нетаньяху мав обговорити новий механізм розподілу допомоги. За словами джерела, найімовірніше, це буде пов'язано з неізраїльськими приватними компаніями, які розподіляють товари серед населення в позначеній гуманітарній зоні на півдні Гази. При цьому вся зона буде контролюватися військовими Ізраїлю, що унеможливить для ХАМАС захоплення товарів.

Наразі не очікується, що президент США Дональд Трамп відвідає Ізраїль з візитом до регіону в середині травня. Однак, замість цього він зосередиться на Катарі (ключовому посереднику між Ізраїлем і ХАМАС), а також на Саудівській Аравії та ОАЕ.

При цьому, як пише Axios, глава Пентагону Піт Гегсет відвідає єврейську державу перед президентським туром і зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Високопоставлені візити можуть свідчити про те, що у США відновився інтерес до Гази та регіону загалом після кількох тижнів, упродовж яких адміністрація Трампа була зосереджена на ядерних переговорах з Іраном і зусиллях досягти припинення вогню між РФ і Україною.

При цьому неясно, чи буде Трамп під час регіональних переговорів приділяти пріоритетну увагу конфлікту в Газі. Але кроки до угоди про припинення вогню, як пише Bloomberg, послужили б заявленій меті сприяння регіональній стабільності.