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Ізраїль може дозволити ЄС і палестинцям контролювати КПП Рафах, - Bloomberg

П'ятниця 19 липня 2024 03:54
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Ізраїль може дозволити ЄС і палестинцям контролювати КПП Рафах, - Bloomberg Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Ізраїльські офіційні особи розглядають можливість передачі контролю над прикордонним переходом Рафах у Секторі Газа Європейському Союзу та палестинцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ізраїльські офіційні особи вже ведуть переговори з ЄС і США щодо цієї пропозиції, сказали джерела.

На їхню дкмку, якщо пропозицію буде прийнято, це може передвіщати припинення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Разом з тим прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що б Ізраїль не робив, ХАМАСу не дозволять відновити контроль над будь-якими прикордонними районами. Його уряд також наполягає на тому, щоб ізраїльські війська залишалися в районі переходу та вздовж кордону Гази та Єгипту.

Нагадаємо, ізраїльські війська взяли під контроль палестинську сторону контрольно-пропускного пункту "Рафах" 7 травня.

Новий мирний план

Нещодавно ХАМАС дав своє початкове схвалення підтримуваній США пропозиції щодо поетапного припинення вогню в Секторі Газа. Угруповання відмовилося від своєї ключової вимоги, згідно з якою Ізраїль мав повністю припинити війну.

Зокрема через небажання Ізраїлю припиняти бойові дії до ліквідації усього керівництва ХАМАС перший мирний план був провалений.

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