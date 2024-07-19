Ізраїль може дозволити ЄС і палестинцям контролювати КПП Рафах, - Bloomberg

Ізраїльські офіційні особи розглядають можливість передачі контролю над прикордонним переходом Рафах у Секторі Газа Європейському Союзу та палестинцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Ізраїльські офіційні особи вже ведуть переговори з ЄС і США щодо цієї пропозиції, сказали джерела.

На їхню дкмку, якщо пропозицію буде прийнято, це може передвіщати припинення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Разом з тим прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що б Ізраїль не робив, ХАМАСу не дозволять відновити контроль над будь-якими прикордонними районами. Його уряд також наполягає на тому, щоб ізраїльські війська залишалися в районі переходу та вздовж кордону Гази та Єгипту.