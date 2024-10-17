UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Ізраїль міг ліквідувати лідера ХАМАС у Секторі Газа, - ЦАХАЛ

Фото: Яхья Сінвар, лідер ХАМАС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Воїни Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідували у Секторі Газа трьох терористів. Одним із них може бути лідер ХАМАС Яхья Сінвар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ у Telegram та The Times of Israel.

"Початковий звіт - в ході операцій ЦАХАЛу в Секторі Газа було ліквідовано трьох терористів. ЦАХАЛ та Ізраїльське космічне агентство перевіряють можливість того, що одним з терористів був Яхья Сінвар. На даному етапі особистості терористів не можуть бути підтверджені", - сказано в повідомленні Ізраїлю.

Також військові уточнили, що у будівлі, де ліквідували терористів, не було виявлено ознак присутності заручників.

Більш докладну інформацію в ЦАХАЛ пообіцяли розкрити пізніше.

При цьому, як повідомляє The Times of Israel з посиланням на неназваного високопосадовця Ізраїлю, "існує велика ймовірність", що ЦАХАЛу вдалося ліквідувати Сінвара.

Яхья Сінвар

Варто зауважити, що Яхья Сінвар народився у 1962 році. У віці 25 років він брав участь у вбивстві палестинців, які підозрювалися у співпраці з Ізраїлем.

За 12 вбивств він провів в ізраїльських в'язницях понад 20 років - з 1988 року до 2011 року. Бойовика звільнили за підсумками угоди. Вже у 2012 році його обрали членом політбюро ХАМАС, а у 2017 році - лідером ХАМАС у Секторі Газа.

У травні цього року прокурор МКС Карім Хан запросив ордер на арешт Сінвара.

До речі, 27 вересня Ізраїль завдав авіаудару по столиці Лівану Бейруті, внаслідок чого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. Він керував угрупованням десятки років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСІзраїльСектор Газа