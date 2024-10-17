Ізраїль міг ліквідувати лідера ХАМАС у Секторі Газа, - ЦАХАЛ

"Початковий звіт - в ході операцій ЦАХАЛу в Секторі Газа було ліквідовано трьох терористів. ЦАХАЛ та Ізраїльське космічне агентство перевіряють можливість того, що одним з терористів був Яхья Сінвар. На даному етапі особистості терористів не можуть бути підтверджені", - сказано в повідомленні Ізраїлю.

Також військові уточнили, що у будівлі, де ліквідували терористів, не було виявлено ознак присутності заручників.

Більш докладну інформацію в ЦАХАЛ пообіцяли розкрити пізніше.

При цьому, як повідомляє The Times of Israel з посиланням на неназваного високопосадовця Ізраїлю, "існує велика ймовірність", що ЦАХАЛу вдалося ліквідувати Сінвара.