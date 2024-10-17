Ізраїль міг ліквідувати лідера ХАМАС у Секторі Газа, - ЦАХАЛ

Воїни Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідували у Секторі Газа трьох терористів. Одним із них може бути лідер ХАМАС Яхья Сінвар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ у Telegram та The Times of Israel.
"Початковий звіт - в ході операцій ЦАХАЛу в Секторі Газа було ліквідовано трьох терористів. ЦАХАЛ та Ізраїльське космічне агентство перевіряють можливість того, що одним з терористів був Яхья Сінвар. На даному етапі особистості терористів не можуть бути підтверджені", - сказано в повідомленні Ізраїлю.
Також військові уточнили, що у будівлі, де ліквідували терористів, не було виявлено ознак присутності заручників.
Більш докладну інформацію в ЦАХАЛ пообіцяли розкрити пізніше.
При цьому, як повідомляє The Times of Israel з посиланням на неназваного високопосадовця Ізраїлю, "існує велика ймовірність", що ЦАХАЛу вдалося ліквідувати Сінвара.
Варто зауважити, що Яхья Сінвар народився у 1962 році. У віці 25 років він брав участь у вбивстві палестинців, які підозрювалися у співпраці з Ізраїлем.
За 12 вбивств він провів в ізраїльських в'язницях понад 20 років - з 1988 року до 2011 року. Бойовика звільнили за підсумками угоди. Вже у 2012 році його обрали членом політбюро ХАМАС, а у 2017 році - лідером ХАМАС у Секторі Газа.
У травні цього року прокурор МКС Карім Хан запросив ордер на арешт Сінвара.
До речі, 27 вересня Ізраїль завдав авіаудару по столиці Лівану Бейруті, внаслідок чого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. Він керував угрупованням десятки років.
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