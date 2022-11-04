Ізраїль міг би поставити Україні зброю через треті країни, проте РФ погрожує помстою, - ЗМІ

Як повідомляє видання, поворотний момент настав наприкінці минулого місяця, коли міністру оборони Ізраїлю Бені Ганцу зателефонував його український колега Олексій Рєзніков, про що давно просили. Ізраїль зобов'язався допомогти Україні розробити систему раннього попередження, аналогічну тій, яка попереджає ізраїльтян про обстріл, що наближається. Ганц також погодився оцінити потреби України в засобах протиповітряної оборони, хоча Ізраїль відмовляється надати Україні кошти для збивання безпілотників і ракет, що наближаються.

Ізраїль не хотів брати активнішу участь через побоювання, що ворожість РФ може мати прямі наслідки для безпеки на Близькому Сході та для російських євреїв. Ізраїль регулярно завдає ударів Сирії в районах, де Росія контролює повітряний простір, щоб перешкодити Ірану допомагати своїм маріонеткам. За оцінками, в Росії проживає близько мільйона євреїв, безпека яких також викликає занепокоєння, особливо у зв'язку з тим, що відносини між Росією та Ізраїлем перебувають у найгіршому стані за останні роки.

Але масові удари по містах в Україні за допомогою іранських безпілотників та очікуване постачання іранських балістичних ракет Росії змінили розрахунки Ізраїлю. Тепер зростає стурбованість тим, що український досвід може дозволити Ірану відточити свою здатність атакувати ізраїльські міста. Ізраїль міг би постачати протиракетне та безпілотне обладнання іншим країнам, які допомагають Україні. Це б дозволило третім країнам надати Україні більше своїх власних арсеналів.

Росія ж повідомила Ізраїль, що вживе заходів у відповідь, якщо ракети ППО або інші перехоплювачі ізраїльського виробництва дістануться України, чи то безпосередньо, чи через треті країни. Зростання залежності Росії від військового потенціалу Ірану в Україні також посилює побоювання Ізраїлю, що Тегеран у відповідь може звернутися за допомогою до Росії у своїй ядерній програмі. Ізраїль відкидає твердження Ірану про те, що ядерна програма має мирні цілі, і заявляє, що зробить всі необхідні кроки, щоб завадити Ірану отримати бомбу.