Ізраїль ліквідував ватажка ХАМАСу, який стояв за атакою 7 жовтня

Ізраїль завдав авіаудару по Сектору Газа і знищив командира батальйону ХАМАСу "Центральна Джабалія" Ібрагіма Біарі. Він причетний до атаки 7 жовтня.
Про це заявила Армія оборони Ізраїлю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Військові заявили, що внаслідок удару загинули Біарі та кілька інших терористів, а також обвалилися підземні тунелі ХАМАСу, внаслідок чого було зруйновано кілька прилеглих будівель.
За даними ЦАХАЛу, Біарі був одним із командирів ХАМАСу, відповідальних за те, що 7 жовтня члени елітного підрозділу "Нухби" направили членів терористичного угруповання на вторгнення в Ізраїль.
У ЦАХАЛі заявляють, що авіаудар у Джабалії був частиною "широкомасштабного удару" по бойовиках ХАМАС та інфраструктурі, що належить батальйону "Центральна Джабалія".
За даними ЦАХАЛу, батальйон "Центральна Джабалія" взяв під свій контроль кілька цивільних будівель у цьому районі.
"Удар завдав шкоди командуванню і контролю ХАМАСу в цьому районі, а також його здатності спрямовувати воєнні дії проти солдатів ЦАХАЛу, які діють на всій території сектору Газа", - йдеться в заяві армії.
У ній йдеться, що підземна інфраструктура терористів, вбудована під будівлями, що використовуються терористами, також звалилася після удару. У ЦАХАЛі заявляють, що вони також повторюють свій заклик до жителів цього району перебратися на південь заради своєї безпеки.
Армія оборони Ізраїлю опублікувала фотографію вбитого бойовика Біарі.
Фото: Бойовик (twitter.com/idfonline)
Нагадаємо, 7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення в Ізраїль. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" і почав регулярно обстрілювати цілі в Секторі Газа.
27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.
Сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.
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