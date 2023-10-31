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Израиль ликвидировал главаря ХАМАСа, который стоял за атакой 7 октября

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Израиль нанес авиаудар по Сектору Газа и уничтожил командира батальона ХАМАСа "Центральная Джабалия" Ибрагима Биари. Он причастен к атаке 7 октября.

Об этом заявила Армия обороны Израиля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Военные заявили, что в результате удара погибли Биари и несколько других террористов, а также обвалились подземные тоннели ХАМАСа, в результате чего были разрушены несколько близлежащих зданий.

По данным ЦАХАЛа, Биари был одним из командиров ХАМАСа, ответственных за то, что 7 октября члены элитного подразделения "Нухбы" направили членов террористической группировки на вторжение в Израиль.

В ЦАХАЛе заявляют, что авиаудар в Джабалии был частью "широкомасштабного удара" по боевикам ХАМАС и инфраструктуре, принадлежащей батальону "Центральная Джабалия".

Что еще известно об атаке Израиля

По данным ЦАХАЛа, батальон "Центральная Джабалия" взял под свой контроль несколько гражданских зданий в этом районе.

"Удар нанес ущерб командованию и контролю ХАМАСа в этом районе, а также его способности направлять военные действия против солдат ЦАХАЛа, действующих на всей территории сектора Газа", - говорится в заявлении армии.

В нем говорится, что подземная инфраструктура террористов, встроенная под зданиями, используемыми террористами, также рухнула после удара. В ЦАХАЛе заявляют, что они также повторяют свой призыв к жителям этого района перебраться на юг ради своей безопасности.

Обновлено 21:26

Армия обороны Израиля опубликовала фотографию убитого боевика Биари.

Фото: Боевик (twitter.com/idfonline)

Наземная операция Израиля

Напомним, 7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил начало операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в Секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Сектор Газа.

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