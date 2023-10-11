Ізраїль ліквідував одного з засновників ХАМАС, - ЗМІ

Армія оборони Ізраїлю, ймовірно, ліквідувала одного з засновників терористичного угруповування ХАМАС Абу Усама. Це сталося на території Сектора Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Ізраїлю".
Видання з посиланням на власні джерела зазначає, що у Нусейраті у центральній частині Сектора Газа був ліквідований Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама). Він вважається одним з засновників ХАМАС.
Більшість засновників терористичного угруповання померли або теж були ліквідовані:
У суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїлю.
Наразі армія Ізраїлю повернула під контроль території, але є загроза, що на території країни все ще перебувають бойовики. Також Ізраїль зазнав ударів з боку Сирії та Лівану. ЦАХАЛ також відповів ударами.
Ізраїль оголосив про "стан війни" та обіцяв помститися терористам. За даними ЗМІ, Ізраїль ліквідував одного з лідерів ХАМАС Аймана Юніса. Він загинув внаслідок ракетного удару по Нусейрат у Секторі Газа.
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