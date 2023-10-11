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Ізраїль ліквідував одного з засновників ХАМАС, - ЗМІ

Фото: Ізраїль ліквідував одного з засновників ХАМАС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Армія оборони Ізраїлю, ймовірно, ліквідувала одного з засновників терористичного угруповування ХАМАС Абу Усама. Це сталося на території Сектора Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Ізраїлю".

Видання з посиланням на власні джерела зазначає, що у Нусейраті у центральній частині Сектора Газа був ліквідований Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама). Він вважається одним з засновників ХАМАС.

Більшість засновників терористичного угруповання померли або теж були ліквідовані:

  • шейх Ахмад Ясін (ліквідований у березні 2004-го);
  • його помічник Абд аль-Азіз Рантісі (ліквідований у квітні 2004-го);
  • шейх Салах Шхаде (ліквідований у липні 2002-го);
  • Ібрагім аль-Язур, Нашар (який пізніше став мером Рафаха);
  • Абд аль-Фаттах Духан (ліквідований у жовтні 2023-го);
  • Мухаммад Хасан Шама (помер у червні 2011-го).

Напад ХАМАС на Ізраїль

У суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїлю.

Наразі армія Ізраїлю повернула під контроль території, але є загроза, що на території країни все ще перебувають бойовики. Також Ізраїль зазнав ударів з боку Сирії та Лівану. ЦАХАЛ також відповів ударами.

Ізраїль оголосив про "стан війни" та обіцяв помститися терористам. За даними ЗМІ, Ізраїль ліквідував одного з лідерів ХАМАС Аймана Юніса. Він загинув внаслідок ракетного удару по Нусейрат у Секторі Газа.

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