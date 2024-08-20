Ізраїль ліквідував командира ракетного підрозділу "Хезболли" у Лівані

Що передувало

З початку вторгнення в Ізраїль терористів Хамас, яке відбулось 7 жовтня 2023 року, бойовики ліванського радикального ісламського руху "Хезболла" почали завдавати ударів по північній частині Ізраїлю та пообіцяла робити допоки не буде досягнуто домовленості про припинення вогню.

У червні атаки бойовиків посилилися після того, як Ізраїль убив одного з командирів "Хезболли", а "Хезболла" відповіла на це одними з найбільших ракетних обстрілів.

Згідно з цим військове командування Ізраїлю затвердило плани наступу на Ліван. Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац заявляв, що у повномасштабній війні бойовики будуть повністю знищені, а Ліван сильно постраждає.

Місія Ірану при ООН заявила, що якщо Ізраїль розпочне повномасштабну атаку в Лівані, то почнеться "нищівна" війна. У Тель-Авіві дали зрозуміти, що такі погрози не зупинять намірів ударити по ісламістах.

Нещодавно президент США Джо Байден запропонував триетапну угоду, яка б мала привести сторони конфлікту до тривалого перемир'я та звільнення ізраїльських заручників і палестинських в'язнів. Втім переговори між Ізраїлем і ХАМАС зайшли у глухий кут.

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