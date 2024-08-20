Израиль ликвидировал командира ракетного подразделения "Хезболла" в Ливане

Что предшествовало

С начала вторжения в Израиль террористов Хамас, которое состоялось 7 октября 2023 года, боевики ливанского радикального исламского движения "Хезболла" начали наносить удары по северной части Израиля и пообещали делать пока не будет достигнута договоренность о прекращении огня.

В июне атаки боевиков усилились после того, как Израиль убил одного из командиров "Хезболла", а "Хезболла" ответила на это одними из крупнейших ракетных обстрелов.

Согласно этому военное командование Израиля утвердило планы наступления на Ливан. Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявлял, что в полномасштабной войне боевики будут полностью уничтожены, а Ливан сильно пострадает.

Миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль начнет полномасштабную атаку в Ливане, то начнется "сокрушительная" война. В Тель-Авиве дали понять, что такие угрозы не остановят намерений ударить по исламистам.

Недавно президент США Джо Байден предложил трехэтапное соглашение, которое должно привести стороны конфликта к длительному перемирию и освобождению израильских заложников и палестинских заключенных. Впрочем, переговоры между Израилем и ХАМАС зашли в тупик.

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