Ізраїль ліквідував командира "Хезболли", відповідального за удар по стадіону на Голанських висотах

Ізраїль стверджує, що причетний до ліквідації командира "Хезболли", який у липні організував удар по футбольному полю на Голанських висотах. Тоді внаслідок атаки загинуло 12 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Вчора, за даними розвідки, винищувачі IAF знищили Хідера аль-Шабіа, терориста, відповідального за напад у Мадждал-Шамсі", - повідомили у ЦАХАЛі.

Там зазначили, що Хідер аль-Шабіа командував районом Хар Дов у терористичній організації "Хезболла".

Окрім того, в армії Ізраїлю заявили, що вбитий командир "Хезболли" також відповідальний за "сотні ракетних і протитанкових ракетних пусків по позиціях ЦАХАЛу в районі Хардов, гори Хермон і північних Голанських висотах".

У "Хезболлі" цю заяву Ізраїлю поки не коментували.