Ізраїль ліквідував командира "Хезболли", відповідального за удар по стадіону на Голанських висотах
Ізраїль стверджує, що причетний до ліквідації командира "Хезболли", який у липні організував удар по футбольному полю на Голанських висотах. Тоді внаслідок атаки загинуло 12 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Вчора, за даними розвідки, винищувачі IAF знищили Хідера аль-Шабіа, терориста, відповідального за напад у Мадждал-Шамсі", - повідомили у ЦАХАЛі.
Там зазначили, що Хідер аль-Шабіа командував районом Хар Дов у терористичній організації "Хезболла".
Окрім того, в армії Ізраїлю заявили, що вбитий командир "Хезболли" також відповідальний за "сотні ракетних і протитанкових ракетних пусків по позиціях ЦАХАЛу в районі Хардов, гори Хермон і північних Голанських висотах".
У "Хезболлі" цю заяву Ізраїлю поки не коментували.
Удар по стадіону на Голанських висотах
Нагадаємо, 27 липня терористи "Хезболли" завдали удару по місту Мадждаль-Шамс, яке знаходиться на Голанських висотах. Ракета влучила по футбольному полю, де було багато дітей.
Як писали місцеві ЗМІ, така атака тоді стала "найсмертоноснішою".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.