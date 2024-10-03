Израиль ликвидировал командира "Хезболла", ответственного за удар по стадиону на Голанских высотах

Израиль утверждает, что причастен к ликвидации командира "Хезболлы", который в июле организовал удар по футбольному полю на Голанских высотах. Тогда в результате атаки погибли 12 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Вчера, по данным разведки, истребители IAF уничтожили Хидера аль-Шабиа, террориста, ответственного за нападение в Мадждал-Шамсе", - сообщили в ЦАХАЛе.

Там отметили, что Хидер аль-Шабиа командовал районом Хар Дов в террористической организации "Хезболла".

Кроме того, в армии Израиля заявили, что убитый командир "Хезболлы" также ответственен за "сотни ракетных и противотанковых ракетных пусков по позициям ЦАХАЛа в районе Хардов, горы Хермон и северных Голанских высотах".

В "Хезболле" это заявление Израиля пока не комментировали.