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Ізраїль і ХАМАС планують продовжити режим припинення вогню, щоб звільнити більше заручників

Фото: Ізраїль і ХАМАС можуть продовжити перемир'я для звільнення зручників (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Ізраїль і ХАМАС можуть продовжити тимчасове припинення вогню в Газі, щоб дозволити звільнити більше заручників і полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Чотириденна пауза у військових діях між Ізраїлем і ХАМАС, яка була досягнута за посередництва Катару і почалася в п'ятницю 24 листопада передбачала, що палестинські бойовики звільнять 50 заручників в обмін на 150 утримуваних Ізраїлем. 

Також Ізраїль погодився припинити вогонь за кожен день, коли ХАМАС звільнятиме ще 10 полонених. Всього наразі звільнено вже 58 заручників і 117 палестинських в'язнів. ХАМАС планує звільнити ще 11 ізраїльтян у понеділок 27 листопада. 

Президент США Джо Байден підтримав продовження режиму припинення вогню, заявивши, що це також дозволяє доставити більше критично необхідної гуманітарної допомоги в Газу та знайти заручників.

"Ця угода побудована таким чином, що її можна продовжити, щоб продовжувати розвивати ці результати. Це моя мета", - сказав Байден.

Зазначається, що ввечері 26 листопада ХАМАС оприлюднив заяву в якій говориться, що він прагне "продовжити перемир'я після закінчення чотириденного періоду". 

Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що військові готуються до наступного етапу боїв, але сподіваються, що "ми зможемо повернути додому якомога більше заручників, перш ніж це станеться".

Стверджується, що військовий кабінет Ізраїлю збирається, щоб обговорити можливе продовження режиму припинення вогню.

Ізраїль підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників.  

 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземців. Їх доправили до ізраїльських лікарень, де вони зустрінуться зі своїми близькими.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених ХАМАСом заручників, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.

Також 26 листопада ХАМАС звільнив з полону ще 17 заручників, серед яких як ізраїльтяни, так і іноземні громадяни.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

 

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ІзраїльХАМАСРежим припинення вогнюЗвільнення заручників