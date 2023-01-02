Ізраїль хоче створити "широкий міжнародний фронт" проти Ірану

"Ізраїль є єдиною країною серед членів ООН, яку відкрито закликає знищити іншу державу - член цієї організації. Ізраїль прагне будь-яким способом запобігти набуттю Іраном військового ядерного потенціалу", - заявив міністр.

Коен наголосив, що відновлення Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану втратило актуальність.

"На тлі сформованого міжнародного консенсусу, згідно з яким ядерна угода з Іраном більше не актуальна, ми зосередимося (поряд зі зміцненням власного незалежного потенціалу сил безпеки для кожного можливого сценарію) на зусиллях формування міжнародного фронту для зриву іранських ядерних планів", - заявив міністр.

При цьому урядовець додав, що в Ізраїлю викликають стурбованість та інші іранські розробки у сфері озброєнь.

"Дії Ірану знаходять відображення не лише у його прагненні отримати ядерну зброю, а й у проєкті ракет великої дальності, розвитку безпілотних літальних апаратів та фінансуванні міжнародного тероризму", - наголосив Коен.

Нагадаємо, раніше МЗС Ірану спростувало звинувачення у військовій підтримці Росії і погрожував Україні та особисто президенту країни Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, нещодавно Росія отримала від Ірану нову партію "Шахедів". Загалом країна-агресор отримала близько 1700 дронів.

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