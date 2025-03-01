Ізраїль готовий до удару по Сирії в разі загрози друзькому населенню, - JP

Сьогодні надвечір прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Ізраїль Кац доручили ЦАХАЛ підготуватися до захисту друзького села в Сирії, яке наразі перебуває під атакою сирійських сил.

Нападу зазнало село Джарамана, розташоване на околицях Дамаска. Воно стало ціллю сирійських повстанських сил.

"Ми не дозволимо терористичному режиму радикального ісламу в Сирії завдавати шкоди друзам... Якщо режим нашкодить друзам, він постраждає від нас", - йдеться у їх спільній заяві.

Зауважимо, що друзи - це релігійна та етнічна група, яка проживає переважно в Лівані, Сирії, Ізраїлі та Йорданії.

Вони сповідують унікальне вчення, що поєднує елементи ісламу, гностицизму, неоплатонізму та інших філософських течій. Їхня релігія відокремилася від ісмаїлізму та з часом стала закритою. Наразі відомо, що друзи не приймають нових послідовників, а самі не можуть переходити в інші віри.