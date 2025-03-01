Ізраїль готовий до удару по Сирії в разі загрози друзькому населенню, - JP

Ізраїль готовий захищати друзьке село в Сирії. Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) отримала наказ про підвищення боєготовності
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
Сьогодні надвечір прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Ізраїль Кац доручили ЦАХАЛ підготуватися до захисту друзького села в Сирії, яке наразі перебуває під атакою сирійських сил.
Нападу зазнало село Джарамана, розташоване на околицях Дамаска. Воно стало ціллю сирійських повстанських сил.
"Ми не дозволимо терористичному режиму радикального ісламу в Сирії завдавати шкоди друзам... Якщо режим нашкодить друзам, він постраждає від нас", - йдеться у їх спільній заяві.
Зауважимо, що друзи - це релігійна та етнічна група, яка проживає переважно в Лівані, Сирії, Ізраїлі та Йорданії.
Вони сповідують унікальне вчення, що поєднує елементи ісламу, гностицизму, неоплатонізму та інших філософських течій. Їхня релігія відокремилася від ісмаїлізму та з часом стала закритою. Наразі відомо, що друзи не приймають нових послідовників, а самі не можуть переходити в інші віри.
Нагадаємо, що днями армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по "військових цілях" на півдні Сирії. Зокрема під час тієї атаки були атаковані склади зі зброєю.
Раніше ми писали, що ще на початку грудня минулого року повстанці угруповання "Хаят Тахрір Аль-Шам" захопили ключові міста країни та столицю Дамаск і повалили режим Башара Асада у Сирії. Диктатор з сім'єю тоді евакуювався в Росію.
Армія Ізраїлю відразу ж завдала інтенсивних ударів по місцях дислокації зброї на теренах Сирії. Метою було не допустити потрапляння стратегічних запасів до рук ворожих Ізраїлю ісламських груп.
Також ізраїльська армія знищила сирійський військовий флот, щоб усунути загрози для своєї країни.
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