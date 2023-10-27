Ізраїль дотримуватиметься міжнародного права при заході в Газу, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив упевненість у тому, що Ізраїль дотримуватиметься міжнародного права під час наземної операції в Секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Німецький канцлер зазанчив, що на саміті ЄС лідери ще раз чітко дали зрозуміти, що підтримують Ізраїль у захисті своєї країни від жахливого нападу з боку ХАМАС.

"Ізраїль - демократична держава з дуже гуманітарними принципами, якими вона керується і саме тому ви можете бути впевнені, що ізраїльська армія також дотримуватиметься норм міжнародного права у своїх діях. У цьому я не сумніваюся", - заявив Шольц.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня терористи ХАМАС розпочали вторгнення до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів, а відео своїх звірств публікували у соцмережах.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю оголосила початок операції проти бойовиків, метою якої є знищення терористів. ЦАХАЛ завдає ударів по місцях дислокації бойовиків у Секторі Газа.

До того ж, ЦАХАЛ планує наземну операцію у Секторі Газа. Наразі Ізраїль зосередив сотні одиниць військової техніки на кордоні.

25 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про підготовку до наземної операції у Секторі Газа.