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Израиль будет соблюдать международное право при заходе в Газу, - Шольц

Пятница 27 октября 2023 02:30
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Израиль будет соблюдать международное право при заходе в Газу, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в том, что Израиль будет соблюдать международное право во время наземной операции в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Немецкий канцлер отметил, что на саммите ЕС лидеры еще раз четко дали понять, что поддерживают Израиль в защите своей страны от ужасающего нападения со стороны ХАМАС.

"Израиль - демократическое государство с очень гуманитарными принципами, которыми оно руководствуется и именно поэтому вы можете быть уверены, что израильская армия также будет соблюдать нормы международного права в своих действиях. В этом я не сомневаюсь", - заявил Шольц.

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАС приступили к вторжению в Израиль. Они угоняли и убивали мирных жителей, а видео своих зверств публиковали в соцсетях.

В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции против боевиков, целью которой является уничтожение террористов. ЦАХАЛ наносит удары по местам дислокации боевиков в Секторе Газа.

К тому же ЦАХАЛ планирует наземную операцию в Секторе Газа.Израиль сосредоточил сотни единиц военной техники на границе.

25 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке к наземной операции в секторе Газа.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа Олаф Шольц
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