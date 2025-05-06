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Израиль не был проинформирован о заявлении Трампа об ударах по хуситам, - СМИ

Вторник 06 мая 2025 22:05
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Израиль не был проинформирован о заявлении Трампа об ударах по хуситам, - СМИ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Израиль не был заранее проинформирован о заявлении президента США Дональда Трампа о прекращении ударов по хуситам в Йемене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

По словам источников издания, Израиль был ошеломлен заявлением Трампа о том, что США прекращают удары по хуситам в Йемене. Ведь страна не была заранее проинформирована о планах американского лидера.

Заявление Трампа

Сегодня, 6 мая, во время встречи с премьером Канады Марком Карни в Овальном кабинете президент ДональдТрамп объявил, что США прекращают удары по хуситам в Йемене, поскольку те, мол, заявили о желании прекратить боевые действия.

"Прошлой ночью мы получили очень хорошие новости: хуситы объявили, что они не воюют. По крайней мере, нам объявили, что они больше не хотят воевать. И мы уважаем это, и мы прекратим бомбардировки", - сказал Трамп.

В то же время президент США отказался раскрывать, откуда ему известно о намерении хуситов прекратить атаки в Красном море.

"Они сказали: "Пожалуйста, больше не бомбите нас", - заявил он, добавив, что не имеет значения, откуда именно он получил эту информацию.

Также Трамп подчеркнул, что США "немедленно прекращают бомбардировки хуситов".

"Мы поверим им на слово. Они говорят, что больше не будут взрывать корабли, а именно в этом и заключалась цель наших действий. Я считаю это очень положительным. Они уничтожали много кораблей, которые спокойно плыли по морям", - добавил президент США.

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Соединенные Штаты Америки Израиль Йемен Дональд Трамп
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