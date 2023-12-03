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Ізраїль про бої на півдні Сектору Газа: будуть такими ж потужними, як на півночі

Неділя 03 грудня 2023 21:05
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Ізраїль про бої на півдні Сектору Газа: будуть такими ж потужними, як на півночі Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльські військові починають діяти на півдні Сектора Гази, тоді як наземні операції тривають у північній частині.

Про це заявив начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Учора і сьогодні ми вбивали командирів батальйонів, командирів рот і багатьох бойовиків ХАМАСу. А вчора вранці ми почали те ж саме на півдні сектора Гази. Це буде не менш потужна операція, ніж операції в північній частині Гази. Вона принесе не менші результати", - заявив він.

За словами Халеві, командири ХАМАСу зустрічатимуть ЦАХАЛ всюди.

"У нас є можливості зробити це найретельнішим чином, і так само, як ми зробили це потужно і ретельно на півночі Сектора Газа. Ми робимо це зараз на півдні Сектора Газа, і ми також продовжуємо поглиблювати досягнення на півночі Сектора Газа", - додав він.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня ХАМАС вторгся в Ізраїль і почав вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" і став обстрілювати місця терористів у Секторі Газа. Також Ізраїль припинив подачу електроенергії та води в регіон.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа після тижневого перемир'я. У Цахалі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАСу звільнити заручників, серед яких двоє дітей.

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Ізраїль Сектор Газа ХАМАС
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