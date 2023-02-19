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Ізраїль атакував столицю Сирії: ЗМІ повідомляють про жертви

Фото: Ізраїль вдарив ракетою по Дамаску (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїль завдав ракетного удару по столиці Сирії - Дамаску. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сирійські державні ЗМІ, посилаючись на військових, заявляють, що Ізраїль після опівночі завдав авіаударів по кількох районах столиці.

Зазначається, що пошкоджено кілька будівель у густонаселеному районі поблизу площі Омейяд у центрі Дамаску. Там знаходяться житлові багатоповерхівки, які перебувають під охороною.

Місцеві видання зазначають, що внаслідок ракетних ударів загинули щонайменше 5 осіб, ще 15 осіб отримали поранення. За попередніми даними, серед загиблих є цивільні.

"Це завдало шкоди кільком цивільним будинкам і завдало матеріальної шкоди низці районів Дамаска та його околиць", - заявляють сирійські військові.

Нагадаємо, сирійські видання повідомляли, що у провінції Дейр-ез-Зор Сирії американська військова база зазнала ракетного удару.

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ІзраїльВійна в Сиріїракетный удар