Ізраїль атакував Сирію: ракети впали біля лікарні у Дамаску

Удари Ізраїлю по Сирії

Після повалення у грудні режиму диктатора Башара Асада та приходу до влади повстанців ісламського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" на чолі з Ахмедом аль-Шараа, ізраїльські військові регулярно обстрілюють військові об'єкти у Сирії.

Завдання ударів - не допустити потрапляння зброї до рук "ворожих сил" та угруповань на кшталт "Ісламської держави".

Також обстріли є попередженням новим ісламістським правителям у Дамаску, яких Ізраїль розглядає як потенційну загрозу на своєму кордоні.

В ніч на 2 травня, авіація ЦАХАЛу завдали удару по території президентському палацу в Дамаску. За словами прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, атака стала "чітким сигналом сирійському режиму", очолюваного ісламістами, про готовність посилити військові дії, які включають удари на підтримку меншини друзів у країні.

Крім того, Ізраїль готує список військових і урядових об'єктів для потенційного удару по Сирії.

Ізраїль часто бомбив Сирію, коли країною керував Асад, націлюючись на плацдарм, створений його союзником Іраном під час громадянської війни.

Додамо, що адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила скоротити військове угруповання в Сирії та закрити кілька військових баз у цій країні.

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