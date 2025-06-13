Ізраїль атакував підземний ядерний об'єкт Фордо в Ірані, - ЗМІ

Ізраїль завдав серії ударів по стратегічних об’єктах Ірану. Зокрема був атакований підземний ядерний комплекс Фордо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times та The Times of Israel.
Стало відомо, що Ізраїль завдав удару по підземному ядерному об'єкту Фордо в Ірані.
Як повідомляє The New York Times, у п'ятницю вранці кілька ізраїльських ударів, схоже, були спрямовані на підземну ракетну базу на заході Ірану.
На відеозаписах очевидців, підтверджених The New York Times, видно три стовпи темного диму, що піднімаються поблизу гірського хребта, де, як вважається, розташована ракетна база.
Поруч, за даними ЗМІ, також розташовані авіабаза іранської армії та об'єкт Корпусу вартових Ісламської революції.
Зауважимо, що в ніч на 13 червня ізраїльська авіація завдала ударів по іранських військових і ядерних об’єктах. Серед уражених цілей - ключовий центр зі збагачення урану в районі Натанза.
Дані дії були частиною операції "Левиний народ" і, як відомо, даний удар Ізраїлю по Ірану готувався вісім місяців.
Ізраїльські військові також повідомили, що отримали велику кількість розвідінформації, яка, за їхніми словами, підтверджує існування чіткого плану Ірану щодо знищення Ізраїлю.
Зауважимо, що у медіа вже з’являються повідомлення, що Тегеран готує "жорстку відповідь" на дії Ізраїлю.
Детальніше по нічну атаку Ізраїлю на Іран, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
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