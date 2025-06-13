Ізраїль атакував ядерні об'єкти Ірану: які наслідки та чи відповість Тегеран

Подробиці атаки

Західні та ізраїльські ЗМІ повідомили про початок операції армії оборони Ізраїлю близько 3:00 13 червня (за київським часом). Згодом ЦАХАЛ підтвердив авіаудари по Ірану.

Мета операції Ізраїлю - завдати удару по ядерній інфраструктурі, заводам з виробництва балістичних ракет та військовому потенціалу Ірану. ЦАХАЛ заявив, що Іран наблизився до виробництва ядерної зброї і мав достатньо збагаченого урану, щоб протягом декількох днів виготовити кілька бомб.

Що відомо про операцію:

Операція Ізраїлю отримала назву "Левиний народ".

Під ударом був Тегеран та інші іранські міста, зокрема Натанз, Хоррамабад і Хамедан.

Атакований один з ключових ядерних об'єктів Ірану.

За словами ізраїльського прем'єра Нетаньягу, операція проти Ірану триватиме стільки, скільки буде потрібно.

За повідомленнями ЗМІ, ВПС Ізраїлю здійснили кілька хвиль ударів, деякі видання пишуть про п'ять хвиль.

За даними видання Axios, ізраїльська розвідка "Моссад" паралельно з авіаударами провела таємні диверсії в Ірані. Ці операції були спрямовані проти іранських систем протиповітряної оборони та ракет великого радіуса дії.



Надзвичайний став в Ізраїлі

Після початку операції в Ізраїлі оголосили надзвичайний стан через загрозу ударів з боку Ірану та закрили повітряний простір.

У країні закрили школи та підприємства, заборонили масовані зібрання.

Армія попереджає, що Іран може завдати ракетної атаки або вдарити дронами у відповідь. Командування тилових військ ЦАХАЛу попередило, що Ізраїль найближчими годинами може зіткнутися зі "значним ударом зі сходу".

Голова Генштабу Ізраїля повідомив про мобілізацію десятків тисяч резервістів.

США не причетні

Державний секретар Марко Рубіо після початку атаки заявив, що Вашингтон не брав участі в операції та не допомагав Ізраїлю.

За його словами, Ізраїль поінформував США щодо операції. Але Рубіо закликав Іран утриматися від ударів по американських силах в регіоні.

Президент США Дональд Трамп скликає засідання Ради національної безпеки в ситуаційній кімнаті Білого дому в п'ятницю об 11: (18:00 за київським часом). Очікувалося, що на зустрічі буде обговорено реакцію США на події, що розвиваються на Близькому Сході.

Які наслідки атаки

Як зазначали в Ізраїлі, головними цілями атаки були ядерні об'єкти Ірану. Вибухи лунали у низці міст, зокрема і в Тегерані.

Державне іранські ЗМІ заявило, що ключовий об'єкт збагачення урану в місті Натанз був кілька разів атакований. Там виникла пожежа, біля об'єкта спостерігається чорний дим.



Також повідомлялося про "прильоти" на ракетній базі в Піраншахрі. Там чули вибухи детонацій.



Крім того, Ізраїль, ймовірно, ліквідував вище воєнне керівництво Ірану. Під час авіаудару загинув головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хосейн Саламі. Також повідомлялося про ліквідацію командувача армії Ірану Мохаммада Багері, інших членів генерального штабу та високопоставлених вчених-ядерників.

Проте іранське інформаційне агентство IRNA спростувало повідомлення ЗМІ про загибель Мохаммада Багері.

Фото: наслідки ударів по Ірану (іранські ЗМІ)

Чи відповість Іран?

Речник збройних сил Ірану генерал Абольфазл Шекарчі заявив, що Тегеран готується до "рішучих дій у відповідь". За його словами, удари Ізраїлю уразили оселі високопосадовців та командирів армії, частина з яких загинула.

Водночас Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "своїм ударом уготовив собі гірку й мученицьку долю" та має очікувати "суворого покарання".

В Ірані звинувачують не тільки Ізраїль, але й США і погрожують країнам "жорстокою відповіддю".