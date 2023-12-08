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Ізраїль не атакуватиме 150 укриттів у Секторі Гази

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльська влада визначила близько 150 притулків у Секторі Гази, які не будуть піддаватися нападу ЦАХАЛу під час його поточних операцій у Газі.

Про це заявив полковник Елад Горен, представник ізраїльського військового відділу COGAT у зв'язках із палестинцями, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За його словами, ці притулки розташовані на додаток до району Аль-Мавасі, який не піддавався атакам ЦАХАЛу навіть після того, як терористичні угруповання випустили ракети з безпечної прибережної зони площею 20 кв. км.

Горен додав, що ці притулки є школами та іншими об'єктами громадської інфраструктури, координати яких ООН передала Ізраїлю через нещодавно посилений механізм деконфліктінгу ЦАХАЛу.

Він зазначив, що ці 150 будівель залишаться безпечними для цивільного населення доти, доки не відбудуться зміни в операціях ЦАХАЛу.

Останніми днями офіційні особи США заявили, що, хоча Ізраїль розширив деякі безпечні зони, деякі палестинці досі зазнають нападів після втечі в них.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали та викрадали не лише військових, а й цивільних. Зокрема, Ізраїль регулярно обстрілювали із Сектору Газа. Тель-Авів зі свого боку розпочав операцію проти терористів та наступальну активність на Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося тимчасове перемир'я. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, проте вирішили продовжити його ще на два дні за умови, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Газа та заявив, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

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ІзраїльСектор Газа