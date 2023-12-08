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Израиль не будет атаковать 150 убежищ в Секторе Газа

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Израильские власти определили около 150 убежищ в Секторе Газа, которые не будут подвергаться нападению ЦАХАЛа во время его текущих операций в Газе.

Об этом заявил полковник Элад Горен, представитель израильского военного отдела COGAT по связям с палестинцами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По его словам, эти убежища находятся в дополнение к району Аль-Маваси, который не подвергался атакам ЦАХАЛа даже после того, как террористические группировки выпустили ракеты из безопасной прибрежной зоны площадью 20 кв. км.

Горен добавил, что эти убежища представляют собой школы и другие объекты общественной инфраструктуры, координаты которых были переданы ООН Израилю через недавно усиленный механизм деконфликтинга ЦАХАЛа.

Он отметил, что эти 150 зданий останутся безопасными для гражданского населения до тех пор, пока не произойдут изменения в операциях ЦАХАЛа.

В последние дни официальные лица США заявили, что, хотя Израиль расширил некоторые безопасные зоны, некоторые палестинцы все еще подвергаются нападениям после бегства в них.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время нападения террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Тель-Авив со своей стороны начал операцию против террористов и наступательную активность на Секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

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ИзраильСектор Газа