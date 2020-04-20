В Израиле подписали соглашение о создании правительственной коалиции

Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Премьер Биньямин Нетаньяху и Бени Ганца подписали соглашение

Партия "Ликуд" во главе с действующим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" Бени Ганца подписали соглашение о создании правительственной коалиции по итогам выборов 2 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильский телеканал I24.

Как сообщается, подписи под документом поставили Нетаньяху и Ганц в ходе встречи двух политиков в резиденции премьера в Иерусалиме.

"В этот час было подписано соглашение о создании чрезвычайного национального правительства между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 апреля президент Израиля Реувен Ривлин отказался продлевать мандат на формирование правительства, который получил в распоряжение лидер блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц.

Кроме того, 11 апреля Ганц обратился к президенту с просьбой продлить мандат для завершения переговоров с партией Нетаньяху. Ганц заявлял, что партии находятся в шаге от подписания соглашения о формировании правительства.

Добавим, что Ганц получил мандат на формирование израильского правительства 16 марта. Для формирования нового правительства в лидера блока "Кахоль Лаван" было 28 дней. Ганц говорил, что постарается как можно быстрее сформировать "стабильное, патриотическое и широкое правительство".